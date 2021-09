Homem é preso após carro roubado em Porto Velho ‘travar’ em posto de gasolina na fronteira do Acre

Se existe dia de azar, esse foi para um homem identificado como João Roberto de Oliveira, de 43 anos de idade, ser preso em um posto de gasolina localizado na cidade de Epitaciolândia, no interior do Acre, fronteira com a Bolívia.

Segundo foi apurado pelo jornal oaltoacre.com, João teria parado no posto de gasolina dirigindo um carro modelo Fiat/Argo, placas QXV8g94, onde ‘apresentou problemas mecânicos’ e teria até pedido ajuda a terceiros, sendo que o sistema de segurança teria sido acionado e cortado o funcionamento do veículo.

Foi quando uma guarnição da Polícia Militar chegou no posto e percebeu que algo de errado estava acontecendo. Ao se aproximarem, o homem se apresentou passando informações que não convenceu e resolveram investigar no sistema.

Foi quando descobriram que o veículo era de uma locadora e havia uma queixa de roubo na cidade de Porto Velho. Vendo que não tinha mais como esconder, o mesmo confessou que estava levando o carro para ser negociado no lado boliviano.

Foi apurado que a vítima teria sido abordada por assaltantes, sendo amarrada e deixada em um local até conseguir se soltar e avisar as autoridades policiais. João recebeu voz de prisão e foi algemado e conduzido para a delegacia.

Foi necessário acionar um guincho para levar o veículo para a delegacia do município e o caso está nas mãos do delegado plantonista e a locadora foi acionada para que venha buscar o veículo.