Homem está há mais de 20 dias sumido na mata no AC e família segue sem pistas

Informações coletadas na noite desta segunda-feira (13), pela reportagem do ContilNet indicam que o trabalhador braçal Manoel Petrolino, de 53 anos de idade, continua desaparecido de seus familiares na zona rural de Manoel Urbano.

Ele foi visto pela última vez no dia 22 de agosto, pela manhã, saindo provavelmente para caçar animais silvestres, levando consigo uma espingarda e um facão. Após o sumiço, ao menos 27 homens, entre bombeiros e pessoas da comunidade, estiveram nas buscas, mas nada foi encontrado. “Até mesmo mateiros foram chamados para ajudar, porém, o homem continua sumido nas matas”, confirmou o radialista Gilmar Mendes Lima, de Manoel Urbano.

Manoel Petrolino se perdeu nas matas do ramal do Manejo, km 48 da BR-364. Da margem da BR para o local do sumiço ainda é preciso andar mais 25 quilômetros. No presente momento as buscas estão suspensas.

Essa não é a primeira vez que moradores se perdem nas matas na cidade murbanense. Há anos, dois irmãos passaram 28 dias perdidos na floresta, mas foram localizados com vida. Um deles, conhecido como “Chico perdido”, reside atualmente em Sena Madureira.