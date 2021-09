Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta

Vemos sombra onde não há nenhuma

Data estelar: Vênus ingressa em Escorpião; Lua cresce no mesmo signo.

Que segundas, terceiras e quartas intenções serpenteiam por baixo da maquiagem dos relacionamentos sociais? Qual é o nível de hipocrisia que se desenvolve na trama dos vínculos em que tua alma está inserida? Nunca saberás a real extensão das sombras e das luzes que compõem a realidade humana dos relacionamentos, porque, inclusive, tua própria desconfiança aumentará a proporção do que, talvez, nem precisaria ser levado em consideração, assim como, também, o nível de tua ingenuidade acrescentará luz onde não haverá nenhuma. O jogo da construção da experiência de vida, para nós, humanos, é de uma complexidade assombrosa e, não raramente, nos escondemos na desconfiança sistemática na tentativa de nos defendermos da malícia, mas acabamos, assim, nos comportando com a mesma malícia que tememos. E vemos sombra onde não há nenhuma.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Diante do temor que surge inesperado, há duas opções. Ou você sai correndo para o lado contrário, ou você enfrente e aceita o desafio, mesmo que esse sentimento medonho continue beliscando suas vísceras. Opções.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Estar bem ou mal com as pessoas que servem de referência para sua alma não é algo que deva ser deixado ao acaso, ou ao sabor dos estados de ânimo. Afinal, estamos falando de pessoas, com vida própria e posicionamento.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A rotina não é apenas maçante, ela é cheia de experiências muito simples, mas provedoras de conforto e segurança, duas condições fundamentais para a alma continuar convencida de que a vida vale a pena. É assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Qual é o tamanho ou a intensidade do regozijo que sua alma merece? Tenha isso em mente, porque este é o momento de você reivindicar o regozijo merecido, e fazer valer seu direito de viver a vida com intensidade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É moeda corrente se pensar que tudo deva ser temporário, porque é assim que percebemos a realidade. Porém, nos bastidores dessa percepção está a eternidade, que faz com que todo fim se concatene com um novo começo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Diversifique, porque apesar de ser consagrada a ideia de que com foco tudo se torna melhor, há momentos em que a alma precisa de dispersão, e essa só pode acontecer com a diversificação de suas atividades e interesses.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As questões fundamentais que sua alma precisa para se sentir segura e com mínimo conforto, são essas as que justamente parecem ser elusivas, pois, quando você as domina, lá vão elas embora novamente. Isso passará.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há muito para pensar, por isso, não se preocupe com a profundidade dos dilemas que sua alma tenha de enfrentar, porque, se você aproveitar bem a situação, emergirá dela com esclarecimento e lucidez.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A mente julga, é assim que ela funciona. Nada de errado com isso, o problema não é julgar, pois, é assim que fazemos escolhas. O problema é transformar o julgamento em condenação. Aí a história é toda outra.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Estar com as pessoas do seu apreço é, com certeza, algo que brinda com ânimo e motivação. Porém, pode acontecer também que essas pessoas que você aprecia contrariem você, por não apoiar seus movimentos. E aí?

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os pensamentos que não viram ação são os mesmos que vão se acumulando na alma até produzir congestão. E quando a alma está congestionada é tomada por dúvidas atrozes. Saia dessa! Pratique seus pensamentos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Amplie sua visão dos acontecimentos, procure ir além dos seus pontos de vista, incluindo o contraditório, nem que seja como uma hipótese a ser estudada. E mais do que isso, não pense demais, se lance à ação.