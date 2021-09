Ieptec – AC divulga dois novos Processos Seletivos para seleção de professor tutor

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr, no estado do Acre, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Esportes (SEE), tornou pública a abertura de dois novos Processos Seletivos Simplificados para a seleção de bolsistas na modalidade de Professor Tutor, para atuar nos cursos profissionais do itinerário V para a cidade de Rio Branco.

Ao todo, são distribuídas 59 bolsas, de forma que:

No edital 001/2021, são oferecidas 51 bolsas para : Profissional em Pedagogia, ou Licenciatura, em qualquer área de formação, com experiência na área de coordenação pedagógica ou supervisão de curso na área de formação e/ou na Educação Profissional (5); Graduação em Administração, ou Tecnólogo em Administração (4); Curso Superior em Análises de Sistema ou Sistema de Informação ou Ciências da Computação ou Engenharia da Computação ou Curso Superior em Gestão da Tecnologia da Informação ou Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Curso Superior em Gestão de Recursos Humanos, ou Tecnólogo em Recursos Humanos (2); Curso Superior em Ciências Contábeis, ou tecnólogo em Contabilidade (2); Curso Superior em Serviço Social ou em Gestão de Políticas Públicas (2); Curso Superior em Engenharia Civil e ou em Arquitetura e Urbanismo (2); Graduação em qualquer área de formação com experiência comprovada de mínimo 12 meses em Gestão Escolar, Assistência Estudantil ou atividades Acadêmicas (7); Curso Superior em Análises de Sistema ou Sistema de Informação ou Ciências da Computação ou Engenharia da Computação ou Curso Superior em Gestão da Tecnologia da Informação ou Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Curso Superior em Administração com experiência em Gestão de Recurso Humanos, ou Tecnólogo em Recursos Humanos; Curso Superior em Marketing e/ou Publicidade, Tecnólogo em Marketing e/ou Publicidade, e profissional em qualquer área de formação com experiência mínima de 12 meses na áreas de Marketing e/ ou Publicidade; Curso Superior em Engenharia Civil, ou Engenharia de Segurança do Trabalho, ou Tecnólogo em Segurança do Trabalho, ou Bacharel em qualquer área de formação com especialização em Segurança do Trabalho; Curso Superior em Análises de Sistema ou Sistema de Informação ou Ciências da Computação ou Engenharia da Computação ou Curso Superior em Gestão da Tecnologia da Informação ou Análise e Desenvolvimento de Sistemas (4); Curso Superior em Administração ou Ciências Contábeis ou Economia, ou Tecnólogo em Finanças (2); Curso Superior em Nutrição; e Gastronomia;

Dentro do total de funções, há vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

Vale mencionar que a Bolsa Professor Tutor institui em: planejar as aulas e atividades didáticas, conforme modelo disponibilizado pelos Centros de Educação Profissional e Tecnológica, e ministrá-las aos educandos; adequar à oferta dos cursos à necessidade do público alvo; adequar os conteúdos conforme as necessidades dos educandos participantes da oferta; propiciar espaço de acolhimento e debate com os educandos; avaliar o desempenho dos educandos; elaborar a proposta de implantação dos cursos, em articulação com as áreas técnicas e sugerir as ações de suporte tecnológico necessário durante o processo de formação, prestando informações a Coordenação Geral; realizar o planejamento de ensino, incluindo solicitação dos insumos necessários para o desenvolvimento de cada etapa das atividades planejadas; realizar acompanhamento técnico pedagógico das turmas em execução, observando desempenho e frequência dos educandos, realizando busca ativa, quando necessário; e apoiar a gestão acadêmica pedagógica e administrativa das turmas. Além de que o candidato deve obter um diploma de nível superior.

Como consta no edital 001/2021, os aprovados terão carga horária de 20 a 40 horas semanais, com remuneração nos valores de R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00; enquanto no edital 002/2021, o professor tutor receberá por hora-aula no valor com R$ 30,00 cada uma exercida.

Inscrições

As inscrições ocorrerão no período de 25 de agosto a 3 de setembro de 2021, via email, no endereço [email protected], ou presencialmente na unidade central do Instituto de Educação Profissional Tecnológica na mesma data, entre os horários das 7h30 a 13h30.

No ato da inscrição, o candidato deverá enviar, em arquivo único: o currículo em PDF, com cópias dos documentos comprobatórios como diploma, certificado de cursos realizados, declarações em experiências profissionais, entre outros; documento de identificação com foto e sem rasuras; e a ficha de inscrição.

Avaliação

A avaliação constituirá na avaliação do currículo e na prova de títulos, a partir da formação acadêmica, qualificação e aperfeiçoamento profissional e experiência profissional, somando ao todo 100 pontos.

Vigência

O Processo Seletivo terá validade de um ano a partir da data de publicação do resultado final e homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da Instituição.

