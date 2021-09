Joelma conta no ‘Altas Horas’ que descobriu problema no sangue: ‘Estava coagulando’

Toda de vermelho, Joelma dançou ao som de “É o Tchan” no Altas Horas deste sábado, 25/9, e Serginho Groisman chegou até a brincar chamando-a de “Sheila”. Depois de falar sobre como foi o início das performances de dança da cantora, o apresentador comentou também que ela sofreu bastante tempo com uma ofegância.

A loira, que já teve Covid-19 duas vezes, com várias sequelas, contou que estava há mais de um ano sofrendo com falta de fôlego, chegou a consultar seis médicos diferentes e nenhum deles conseguia descobrir a causa. Mas há pouco mais de um mês finalmente encontrou a resposta.

“Eu inchava e perdia completamente a energia, não conseguia fazer nada. Aí fui fazer uma hemoterapia, em que você tira o sangue e aplica no músculo, e percebi que meu sangue não estava com uma cor normal. E estavam com dificuldade para tirar meu sangue. A pessoa não conseguiria tirar assim fácil”, contou Joelma.

“Então aí descobri que meu sangue estava coagulando, olha o perigo! Então, agora estou fazendo tratamento”, completou. E, pelo jeito, o tratamento vai muito bem, porque Joelma não ficou sem fôlego ao cantar ao vivo no palco do Altas Horas!