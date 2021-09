Jovem raspa cabeça ao ‘passar’ em medicina na federal , mas lista de aprovados estava errada

Gabriel Zimermann, estudante de 20 anos, teve seu sonho interrompido no dia 01 de setembro. O jovem viu seu nome na lista de aprovados do vestibular de medicina da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e, após um erro da universidade, o nome de Gabriel foi para a lista de espera da instituição.

Gabriel, que mora em Curitiba, é um dos 31 candidatos do processo seletivo que foram vítimas da falha da UFPR ao anunciar as notas finais do vestibular.

Segundo o jovem, em entrevista ao iG, após a divulgação do resultado na terça-feira (31), ele chegou a se reunir com familiares e amigos para comemorar e, também, fazer a tradicional raspagem de cabelo.

“Foi uma sensação muito boa, demorou para cair a ficha. Publiquei nas redes sociais e recebi muitas mensagens porque foi uma conquista, um marco entrar na faculdade”, conta o estudante.

Arquivo pessoal Gabriel momentos antes de ficar careca

Arquivo pessoal Gabriel no dia em que foi aprovado na UFPR

Até que, na noite de quarta-feira (01), a universidade publicou uma nota retificando o resultado. Foi quando Gabriel não soube o que fazer e buscou por mais de uma vez o próprio nome na lista, mas ele não estava mais lá.

“Nós [as 31 pessoas] só ficamos sabendo pela nota que eles publicaram. O resultado saiu às 14h do dia 31 de agosto e, somente às 22h45 do dia 01 de setembro , a UFPR publicou a retificação”, explica.

Gabriel ainda relata que nenhum candidato foi particularmente avisado da errata . Os estudantes só souberam do erro porque o comunicado foi publicado no portal do candidato.