Morre cantor de forró baleado após sair de casa de shows

O cantor de forró Romário de Jesus, de 27 anos, morreu após ser alvo de tiros em Manaus, nesta quinta-feira (9). Ele estava internado no Hospital 28 de Agosto, para onde foi levado durante a madrugada, depois que seu carro foi atingido por disparos.

Além dele, outro homem de 24 anos estava no veículo e foi ferido com um tiro de raspão na cabeça, mas já recebeu alta.

Segundo a equipe da 17ª Companhia Interativa Comunitária, o crime ocorreu por volta de 5h, no bairro da Redenção, zona Centro-oeste da capital. Criminosos em um veículo teriam atirado contra o carro em que estava o cantor e o outro homem.

Conhecido como “Bruxo do Amazonas”, o cantor de forró foi atingido com pelo menos cinco tiros. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu.

A família do cantor esteve no hospital na manhã desta quinta-feira (9). Uma familiar, que preferiu não se identificar, disse que a vítima comemorava o aniversário dele em uma casa de shows na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, na noite desta quarta-feira (8). O cantor saiu do evento no fim da madrugada, quando foi vítima do crime.