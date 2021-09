Motorista alcoolizado capota carro, bate em poste e veículo explode no Acre; veja vídeo

O motorista Kaio Kennedy da Cruz, de 21 anos, ficou ferido em um grave acidente de trânsito, na tarde desta segunda-feira (13), na Rodovia AC-10, mais conhecida como estrada de Porto Acre, na Vila do V, no município de Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Kaio estava trafegando sozinho no veículo no sentindo Porto Acre/Rio Branco, quando acabou perdendo o controle na pista e capotou pelos menos umas cinco vezes. O veículo bateu em um poste e o condutor saiu do carro. Em seguida, o veículo explodiu e pegou fogo.

Ainda segundo a polícia, Kaio estava embriagado e em alta velocidade, quando acabou acontecendo o acidente.

Motoristas que passavam no local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros socorros ao motorista e encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco em estado estável.

Após ser atendido, o condutor recebeu voz de prisão e foi levado a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde realizou o bafômetro que atestou a ingestão de bebida alcoólica e ainda por não possuí Carteira de Habilitação Nacional (CNH). A fiança ficou estipulada em R$ 5 mil. Até o início da noite desta segunda-feira, a família ainda não havia pago para o jovem ser liberado.

A Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia. O veículo foi removido por um guincho para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).