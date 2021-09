No Dia Mundial do Turismo, instituições recebem embaixador do Peru no Brasil

Para comemorar o Dia Mundial do Turismo, celebrado nesta segunda-feira (27), a Federação do Comércio do Estado do Acre (Fecomércio/AC), com apoio do Sebrae no Acre, realiza uma série de atividades com objetivo de consolidar o turismo transfronteiriço entre Acre/Brasil – Peru.

O evento inclui palestras para o setor, atrações culturais e aula show de gastronomia do Acre e do Peru, contando com a presença do Embaixador do Peru no Brasil, Javier Yepez, e a representante da Comissão de Promoção do Peru para a Exportação e o Turismo (PROMPERÚ Brasil), Milagros Ochoa.

Também participam da programação o presidente da Fecomércio, Leandro Domingos, e demais membros da entidade, o diretor técnico do Sebrae, Lauro Santos, além de autoridades locais, como o vice-governador, Major Rocha, e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

De acordo com o diretor do Sebrae, os representantes do Peru irão auxiliar no mapeamento dos principais gargalos e potencialidades que precisam ser desenvolvidos. “A visita do embaixador é importante para retomarmos a integração econômica, tanto no comércio exterior, quanto no turismo, e nós estamos fomentando aqui várias parcerias, unindo as instituições e realizando uma vasta programação. Com isso, a gente inicia uma nova agenda de retomada econômica e turística na nossa região”, pontuou Santos.

O Embaixador Javier Yepez declarou que promover o desenvolvimento do setor turístico, para melhorar as condições de vida das populações, é uma das prioridades de ambos os governos. “Para o Peru e para o Brasil, o turismo é uma atividade econômica muito importante, de maior relevância, porque é uma atividade que reúne distintas atividades, que é intensiva na geração de empregos, de oportunidades, e na promoção de empreendimentos”.

Para Leandro Domingos é indispensável integrar o Acre com os países vizinhos, no que diz respeito à economia do estado. “É um trabalho conjunto para que possamos fazer uma aproximação maior entre os povos, nós, representantes do setor produtivo da classe comercial visamos muito a questão da economia, mas também vemos uma das coisas mais vantajosas que é integrar os povos, principalmente com a nossa belíssima Estrada do Pacífico”, pontuou.

A programação se estende até quarta-feira (29), e inclui visitação aos municípios de Xapuri, Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia.