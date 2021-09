Parque Chico Mendes tem reajuste de valor do estacionamento para carros e motos

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semeia) reajustou o valor do ingresso de veículos e motos para o Parque Ambiental Chico Mendes, em Rio Branco. O decreto foi publicado na última terça-feira, 21, no Diário Oficial do Estado do Acre e determina o valor de R$5,00 para carros e R$2,00 para motocicletas.

A publicação informa que o valor arrecadado com a cobrança de ingresso para o estacionamento vai ser voltado para manutenção do parque. “O visitante que efetuar a compra de ingresso receberá um passaporte ecológico com caráter educativo, com a foto e algumas informações da fauna, da flora e das lendas amazônicas”.

O Parque Chico Mendes ficou dois anos fechado para reforma e reabriu no último dia 7 e funciona de terça a domingo, no período de 7h às 17 horas para o público fazer visitação no local. Contudo, três espaços do parque não foram reabertos, pois as obras ainda não foram concluídas, os espaços são o Mirante, o Centro de Memória de Chico Mendes e o espaço de gastronomia.