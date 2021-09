Policiais penais prendem mulher que tentava enviar cocaína para dentro de presídio de Tarauacá

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) prenderam na manhã desta quinta-feira, 23, uma mulher que tentava enviar cocaína para dentro da Unidade Penitenciária Moacir Prado, localizada no município de Tarauacá. A ocorrência aconteceu durante a entrega de materiais no município de Feijó, onde a visitante foi flagrada com um suposto pacote de suco de limão, que na verdade continha a substância entorpecente.

De acordo com as equipes de plantão do Núcleo de Apoio à Família e da Coordenação de Segurança, ao revistar os materiais entregues pela mulher, durante a abertura do pacote de suco, os policiais identificaram a substância aparentando ser cocaína.

Diante disso, a visitante e o material foram encaminhados à Delegacia do município de Feijó, onde foi confirmado que a substância realmente se tratava do entorpecente.

Com apoio da Polícia Militar, o boletim de ocorrência foi gerado e a visitante permaneceu aos cuidados da Delegacia do município de Feijó, para os procedimentos de costume.