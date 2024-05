A alta, contudo, tem objetivo de fazer com que Bolsonaro continue o tratamento fora do ambiente hospitalar. A expectativa é que, nos próximos dias, ele permaneça em São Paulo e com acompanhamento médico.

Bolsonaro foi internado em 4 de maio, em Manaus, após o agravamento do quadro na perna esquerda. Ele foi transferido para o Vila Nova Star dois dias depois.