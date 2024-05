Nicolas Cage é confirmado em série live-action do Homem-Aranha Noir

Nicolas Cage foi confirmado como protagonista da série live-action do Homem-Aranha Noir. A produção será exibida no Prime Video e o ator viverá novamente o papel que dublou em Homem-Aranha no Aranhaverso.

“Expandir o universo Marvel com Noir é uma oportunidade única e especial e estamos honrados em trazer esta série aos nossos clientes globais do Prime Video. O extremamente talentoso Nicolas Cage é a escolha ideal para nosso novo super-herói e a talentosa equipe de produção com Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal e a incrível equipe da Sony está dedicada a expandir esta franquia da maneira mais autêntica”, disse Vernon Sanders, chefe de televisão da Amazon MGM Studios.

Noir contará a história de um investigador particular (Cage) envelhecido e sem sorte na Nova York dos anos 1930, que é forçado a lidar com sua vida passada como o único super-herói da cidade. Apesar da sinopse revelada, Homem-Aranha Noir ainda não tem previsão de lançamento.

Nicolas Cage diz que pretende se aposentar do cinema em breve

Nicolas Cage revelou que a aposentadoria do cinema está próxima. O ator acredita que já fez quase tudo nos filmes e pretende fazer mais “três ou quatro filmes” antes de explorar outros meios cinematográficos.

“Eu gosto de inovar, gosto de misturar as coisas e não gosto de ficar preso em um gênero ou estilo de atuação. Quero fazer de tudo, e sinto que, a esse ponto, depois de 45 anos em mais de 100 filmes, eu disse tudo o que tinha para dizer com cinema”, disse para o Uproxx.

Em seguida, falou sobre a despedida. “Gostaria de me despedir no ponto alto e dizer: ‘Adiós’. Acho que tenho que fazer talvez mais três ou quatro filmes antes de chegar lá, e depois talvez mudar de formato e explorar outra forma de expressar minha atuação.”

Além disso, também abordou a intenção de atuar em séries e documentários televisivos. “Estou interessado na imersão do streaming com episódios televisivos. Vi coisas que podem ser feitas com personagens e o tempo que eles têm para se expressar. Não temos tempo para isso no filme, então talvez a televisão seja o próximo passo para mim. Veremos”, afirmou.