Ribeirinhos do Pantanal são resgatados de incêndio e teve até quem pulou no rio para fugir do fogo

A embarcação dos pescadores virou com o vento forte, eles conseguiram nadar até a margem e foram colocados em segurança pelos bombeiros, que prometeram voltar quando voltassem do resgate de ribeirinhos mais para frente.

Quando os militares chegaram ao destino, se depararam com uma casa de palafitas, vegetação alta e fogo próximo. No local moram marido e mulher e duas crianças.

A família então contou para os militares que mais adiante havia um morador também em risco. Os bombeiros foram para fazer o resgate e quando lá chegaram, o homem estava todo molhado e contou que havia pulado no rio para escapar do fogo.

Ele havia rodeado a casa com aceiro, o que impediu a chegada do fogo, fazendo com que acabasse. No entanto, o calor estava forte e havia muita fuligem. O senhor não precisou ser levado, mas se comprometeu a sair caso as chamas chegassem à casa.

Os bombeiros voltaram pelo rio em direção à cidade e os dois pescadores já estavam em segurança.

Área queimada

Segundo o Ibama, com base nos últimos dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no bioma Pantanal já foram queimados 1.157 mil hectares neste ano.

No Pantanal de Mato Grosso do Sul são 934.275 hectares e no de Mato Grosso, 221.850 hectares.