Sea of Thieves e Endless Ocean são destaques nos lançamentos da semana

Um clássico jogo de ação lançado pela primeira vez em 2011 no PlayStation 3 (PS3) e Xbox 360, ganha nova vida em uma versão remasterizada para o Nintendo Switch. Em El Shaddai jogadores controlam Enoch, que é enviado em uma missão para derrotar e recuperar as almas de um grupo de anjos caídos para impedir que a Terra seja inundada como nos planos de Deus. A história baseada em eventos do Velho Testamento e no Livro de Enoque é contada através de várias fases com belos visuais enquanto o gameplay traz muita ação com um sistema simples de jogar, mas com profundidade para dominar.