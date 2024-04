Brasileira está entre os finalistas do ‘Oscar da dança’ em Londres

O famoso teatro britânico Sadler’s Wells anunciou, nesta segunda-feira (29), a lista de espetáculos finalistas do Rose International, primeiro prêmio mundial de dança, que será concedido no próximo ano. Entre os finalistas estão “Encantado”, da coreografia brasileira Lia Rodrigues, interpretado por bailarinos formados nas favelas do Rio de Janeiro, e “An untitled love”, do americano Kyle Abraham.