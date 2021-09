Saiu! Juliette lança clipe de Diferença Mara, explica o paquera na letra e fala sobre parceria com Anitta

Juliette lançou o clipe da música Diferença Mara nesta segunda-feira (06) para alegria dos Cactos que aguardavam ansiosos pela divulgação. O lançamento é bastante repercutido nas redes sociais e chegou ao topo dos assuntos mais comentados no Twitter com a hashtag com o nome da música e outro na terceira colocação com #12hClipeJuliette.

A canção escolhida para ser o sigle principal do ep tem autoria de Dann Costara e Zé Neto, o Juzé da banda Os Gonzagas, dois compositores paraibanos. Leia mais em IG, clique AQUI!