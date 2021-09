Senadora Mailza apresenta projeto do Parque Tecnológico do Acre ao ministro da Educação

Em encontro realizado nesta quarta-feira (29), na Universidade Federal do Acre (UFAC), a senadora Mailza Gomes apresentou ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, ao presidente do FNDE, Marcelo Ponte e autoridades o projeto de implantação do Parque Tecnológico do Acre. O trabalho de articulação foi da parlamentar.

“Agradecemos todo o apoio que o ministro tem nos dado nesse processo de criação para implantação do nosso Parque Tecnológico. Obrigada por aceitar nosso convite, vir ao Acre e ser um apoiador da inovação no nosso estado”, considerou.

O diretor técnico do Sebrae, Lauro da Veiga Santos, um dos parceiros do projeto, apresentou o sistema de inovação em tecnologia do Acre, onde destacou a sua importância para o desenvolvimento do estado. O encontro serviu para discutir as metodologias de ação entre as instituições envolvidas.

Na ocasião, a senadora solicitou ao ministro para enviar um representante para a quarta etapa do levantamento de dados do ecossistema que acontecerá dia 11 de novembro na sede do Sebrae, no Acre.

“Posso afirmar que hoje é mais um marco na evolução do desenvolvimento cientifico e tecnológico do Acre. Esse projeto só está acontecendo porque pessoas que acreditam na ciência, tecnologia, inovação e na política como meios de transformar a realidade da nossa região cooperaram para ele acontecer”, finalizou Mailza.

Estavam presentes na reunião a reitora da Ufac, Guida Aquino e o vice-reitor, Josimar Batista; reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos; prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom; secretária estadual de Educação, Socorro Neri e a secretária municipal de Educação, Nabiha Bestene, são parceiros do projeto.

Aproveitando a vinda do ministro, o Sebrae lançou o edital Inova Amazônia para seleção de projetos nos estados da Amazônia para desenvolver pequenos negócios, startups, empreendimentos e ideias inovadoras que tenham como premissa a exploração e o uso sustentável dos recursos da biodiversidade do bioma Amazônico.

Maiores informações, acesse: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/inovaamazonia#edital

Fotos: Assessoria