Veja os bastidores dos 50 primeiros dias de Renato Gaúcho no comando do Flamengo

Os números impressionam, sejam os que fazem parte das estatísticas ou os de jogadores que melhoraram o rendimento.

O ambiente leve nem de longe lembra cotidiano quase que silencioso dos tempos de Rogério Ceni. E o Flamengo chega a setembro dependendo apenas de si para ser campeão da Libertadores, do Brasileirão e da Copa do Brasil. Mas como Renato Gaúcho promoveu esta revolução no Ninho do Urubu?

O ge foi atrás dos bastidores dos primeiros 50 dias de trabalho do treinador no Flamengo e, principalmente, em busca de uma resposta: o que tem além do Renato boa-praça que o torcedor brasileiro se acostumou a ver e até rotular? Relatos indicam orientações ao pé de ouvido, reuniões e mais reuniões na sala de vídeos e até mesmo um disciplinador.

Das lendas que cercam os trabalhos de Renato, a que mais circula no mundo da bola é de que o auxiliar Alexandre Mendes é seu grande guru tático. Profissionais do dia a dia do Ninho definem a parceria como uma “sintonia incomum”, com muitos debates, mas com a palavra final sempre do treinador. Um episódio que chamou a atenção foi a escolha pela saída de Arrascaeta no intervalo da goleada por 4 a 0 sobre o Grêmio, em Porto Alegre.

Enquanto os jogadores tentavam se recompor da atuação ruim no primeiro tempo com direito a expulsão de Isla, Renato se isolou no vestiário. Alexandre Mendes e Marcelo Salles avaliavam opções, a saída de Michael, que tinha entrado na vaga do lesionado Bruno Henrique, chegou a ser cogitada, até que o treinador deu a ordem: saem Diego e Arrascaeta para as entradas de Matheuzinho e Thiago Maia.

O silêncio de espanto foi interrompido pela explicação da postura que o Grêmio apresentaria com um a mais justificando que Michael e Everton Ribeiro seriam capazes de dar opções de contra-ataque sem fragilizar a marcação pelos lados do campo. Renato explicou ainda que com as características de Arrascaeta outros jogadores ficariam sobrecarregados na marcação. Após a goleada, elogios tomaram conta do vestiário.