Acerola combate os sintomas da menopausa e do estresse; saiba mais

Antiestresse, benéfica para mulher na menopausa e prevenção ao câncer de próstata – esses são alguns dos benefícios da acerola. A frutinha é a que ganhou o falso título de campeã de vitamina C, que, na verdade, pertence à camu-camu, que não é tão famosa.

A acerola está no Brasil desde a chegada de Dom João VI, mas, na época, era apenas mais uma planta no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Foi na década de 80 que uma campanha da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) em parceria com a Rede Globo fez o produto se popularizar no Brasil.

Hoje a acerola é plantada no país inteiro e o Brasil se tornou líder de produção mundial, com uma colheita de quase 70 mil toneladas anualmente, segundo dados do Censo Agropecuário 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).