Agência americana autoriza vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos

A agência reguladora dos Estados Unidos, Food and Drug Administration (FDA), autorizou a aplicação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. A medida foi adotada nesta sexta-feira (29).

Conforme explica o G1, agora o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) do país precisa dar seu aval e definir os protocolos para a aplicação nesse grupo . Com isso, a expectativa é de que já na próxima semana crianças estadunidenses sejam vacinadas contra a Covid-19. Elas devem receber dose equivalente a um terço da recebida nos adultos.

De acordo com a publicação, na sexta-feira (22) passada, a Pfizer divulgou que seu imunizante se mostrou seguro e mais de 90,7% eficaz na prevenção da infecção em crianças de 5 a 11 anos. Exatas 2.268 pessoas participaram do estudo, recebendo duas doses da vacina ou placebo no intervalo de três semanas. O resultado foi que 16 crianças que receberam placebo foram infectadas pelo coronavírus contra apenas três que receberam o imunizante.

Aplicação no Brasil

A Pfizer informou, na última quarta-feira (27), que pretende pedir autorização à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para vacinar crianças dessa faixa etária no Brasil. O portal informa que não foi definida uma data para a formalização do pedido, mas ele deve ocorrer no mês de novembro.