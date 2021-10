Alerta: Após falha global no início da semana, rede social passa por pane nesta sexta; confira tudo

O Instagram apresenta instabilidades na tarde desta sexta-feira (8). De acordo com o Downdetector, site que monitora o funcionamento de plataformas e aplicativos, a falha teve início às 15h18 de hoje, com um pico de 366 reclamações. Relatos de usuários, por sua vez, indicam que o aplicativo não permite postar ou carregar Stories. Esta é a segunda vez que a rede social enfrenta problemas em menos de uma semana. Na segunda-feira (4), os serviços do Facebook sofreram falha global.

Dados do Google Trends, plataforma do Google que monitora as buscas no site, indicam aumento repentino nas consultas por “Instagram caiu hoje”, “instabilidade Instagram hoje” e “Instagram caiu de novo”. O TechTudo entrou em contato com a assessoria do Instagram e aguarda retorno.