Alok é eleito o 4º melhor DJ do mundo pela revista DJ Mag

O ranking realizado anualmente pela DJ Mag , onde concorrem os principais DJ’s do mundo, o brasileiro Alok ficou em quarto lugar – uma posição acima da anterior, em 2020. A votação é considerada uma das principais da cena eletrônica e acontece anualmente, destacando os melhores profissionais da área. Alok foi o primeiro brasileiro a conquistar a posição.

“Esse quarto lugar na DJ Mag tem uma importância muito grande na minha história e a cada ano de conquista eu fico ainda mais ciente de que sozinho não conseguiria caminhar até aqui. É uma conquista não só minha, mas dos meus fãs, da minha equipe e de todos os meus parceiros que me acompanham nesta jornada. Muito orgulhoso desse resultado, o que me deixa ainda mais empolgado com o retorno dos shows e da normalidade, nosso maior sonho coletivo atual” , disse Alok.

Recentemente, Alok foi a segunda atração do Global Citizen , onde levou vozes ancestrais dos povos indígenas Huni Kuin, Yawanawa e Guarani para o mundo, em apresentação que aconteceu direto da Amazônia. O evento global foi transmitido simultaneamente em 100 países, e tem como objetivo alertar os líderes mundiais, a sociedade e as corporações, na prioridade para questões relativas às mudanças climáticas, fome e inclusão.

Alok é o brasileiro mais ouvido no mundo e conta com quase 19 milhões de ouvintes mensais somente no Spotify .