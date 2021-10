Após anunciar show para 15 mil pessoas, salário de Gusttavo Lima vaza na rede o choca os internautas

Todo mundo deve perguntar quanto é o cachê do Gusttavo Lima? Neste fim de semana o assunto se tornou um dos mais comentados nas redes sociais após um perfil de fofoca vazar o valor aproximado do salário mensal do ex-marido de Andressa Suita.

Um vídeo postado no Tik Tok fez revelações sobre o salário, cachês e média de shows que o sertanejo estava fazendo antes do setor artístico parar com os eventos.

O perfil revelou que Gusttavo Lima estava cobrando cerca de R$ 700 mil reais por show e faturando em média R$14 milhões realizando 20 shows em média por mês. Ele tem um dos maiores cachês da música sertaneja, confirme foi adiantado pelo Movimento Country com exclusividade no último dia 21 de julho.

Além de ostentar uma fortuna milionária de lives sertanejas, o cantor sertanejo ostenta outros números impressionantes: 7,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, R$100 milhões com a venda dos ingressos em turnê internacional.

Com o anúncio da volta aos palcos, que acontece no próximo dia 23 de outubro em Goiânia, o público voltou a pesquisar os números impressionantes que envolvem o cantor Gusttavo Lima que na atualidade é o mais bem pago do país.

Confira a agenda do Gusttavo Lima

Depois de quase dois anos de isolamento social e suspensão dos eventos, há datas confirmadas para a volta dos shows e o cantor considerado um verdadeiro astro da música sertaneja poderá finalmente, reencontrar seus fãs. Gusttavo Lima realizou uma turnê histórica pelos Estados Unidos e lançou canções como Ficha Limpa, que dominaram as paradas musicais. Agora, ele recompensará também o público brasileiro com sua volta definitiva aos palcos.

Embora os shows não aconteçam no formato como era antes da pandemia, a confirmação de datas e locais com medidas de segurança é só mais uma adaptação e exemplo de como o meio artístico precisou se reinventar durante a pandemia. A sensação de alívio para a classe vem após um longo período sem contato com o público, que os fez inovar com as lives sertanejas, que tiveram como precursor o próprio Gusttavo Lima.

Dentre os shows remotos que realizou, sozinho ou na companhia de outros artistas como de Leonardo por exemplo, quando integrou o projeto ‘Cabaré’, o embaixador do sertanejo faturou uma bolada milionária com as transmissões. Com a vida pessoal e profissional alinhadas e novidades que vem agradando os fãs, Gusttavo Lima fará o show que marca sua volta aos palcos em São Paulo, no dia 11 de dezembro mas, outras capitais foram inclusas no processo do retorno do cantor.

Além disso, a assessoria do artista confirmou que ingressos de shows cancelados em 2020 poderão ser usados pelo público nos eventos que logo serão remarcados. De fato, as expectativas dos fãs do sertanejo estão lá em cima considerando que, mesmo com as restrições, a produção dos eventos de Gusttavo Lima não deixam em nada a desejar.

Confira as datas e locais confirmados dos shows do músico: