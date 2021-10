Após traições, Sammy Lee e Pyong anunciam volta: “Escolhi perdoar”

Sammy Lee e Pyong anunciaram a volta do seu relacionamento após três meses separados. O anúncio do término aconteceu quando Pyong ainda estava no reality Ilha da Record, após suposta traição do ex-BBB. O relacionamento dos dois é marcado por polêmicas de infidelidades por parte de Pyong e as consequências emocionais geradas em Sammy.

No Instagram, Pyong comemorou: “O perdão não é algo merecido. Nós não merecemos, eu não mereço. O perdão nos é dado por amor. A transformação acontece antes disso, acontece no arrependimento verdadeiro. O amor da minha vida, me perdoou, por isso hoje é um dia de alegria! No meu coração, e com certeza nos céus!”