Armados, criminosos rendem motorista da Fricarnes, roubam 2,5 mil quilos de carne e deixam prejuízo de R$ 70 mil a empresário

Um caminhão da Fricarnes que vinha carregado com cerca de 30 bandas bovinas, foi o alvo de um grupo criminoso na noite do último sábado (2), em Rio Branco. Cerca de sete homens encapuzados que estavam em um veículo Fiesta Sedan Branco e fortemente armados, renderam o motorista próximo à Via Verde e fizeram a transferência da carga para outro caminhão baú. Ao todo, foram subtraídas 26 das 30 bandas que estavam no caminhão, somando 2.500 quilos de carne e um prejuízo de R$ 70 mil.

A quadrilha encapuzou o motorista e o obrigou a deitar no chão enquanto esvaziavam o caminhão frigorífico. A ação durou cerca de 50 minutos e como o caminhão da Fricarnes e o motorista foram abandonados na estrada.

O empresário Clelson Araújo disse ao ContilNet que esta é a primeira vez que esse tipo de crime ocorre em sua empresa: “Acho que no Acre é a primeira vez”. Segundo ele, um boletim de ocorrência já foi registrado e fica a cargo da polícia realizar a investigação.