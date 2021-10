Ator querido morre aos 59 anos após perder luta contra câncer e público se despede: ‘que ele vá em paz’

Desde que o ano de 2021 começou, o público teve que se despedir de grandes artistas, incluindo cantores, apresentadores e atores queridos. Nesta semana, outro famoso teve falecimento confirmado, para tristeza de seus admiradores.

Desta vez o público precisou se despedir do ator russo Ravil Isyanov, que se tornou conhecido, entre outros trabalhos, por sua atuação do filme de ficção Transformers, um dos grandes sucessos do cinema americano.

Nascido na cidade de Moscou, Ravil tinha 59 anos de idade e décadas de carreira no cinema. Ele faleceu nesta semana após perder a luta para um câncer, doença contra a qual estava fazendo tratamento.

O responsável por noticiar a morte do ator russo foi seu empresário, Fredrick Levy. O profissional deu as informações sobre o falecimento do artista para o site da revista Entertainment Weekly, que publicou em seguida.

Ravil estudou na Moscow Art Theater School e atuou em diversas pessoas teatrais no País de Gales. Na juventude, o ator mudou-se para os Estados Unidos, onde, aos poucos, foi ganhando notoriedade e papéis de maior importância.

Além de Transformers, Ravil também interpretou o vilão de 007 Contra GoldenEye e Sr. & Sra. Smith. Além disso, o artista também esteve na série americana NCIS: Los Angeles, Agents of S.H.I.E.L.D., The Americans e The Last Ship.

Nas redes sociais, quem acompanhou os trabalhos de Ravil na televisão se manifestou para lamentar sua partida: “Que ele vá em paz“, disse um. “Minhas condolências à família“, disse outro.