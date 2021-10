Aulas presenciais em Sena, Cine Itinerante, Monte Sinai em Tarauacá e mais: destaques desta quarta no ContilNet

Deputados aprovam projeto de Lei e elaboração do Orçamento do Estado passa a ser de competência da Sefaz

Um projeto polêmico de autoria do Executivo Estadual foi aprovado, mesmo sob protestos da oposição, na Assembleia Legislativa do Acre nesta quarta-feira (6). Saiba mais sobre o assunto.

Militante LGBTQIA+ é acusado de agredir mulher trans no Mercado do Bosque, em Rio Branco

O caso foi registrado em Rio Branco (AC) no último sábado (02), na Delegacia de Flagrantes (Defla), mas só veio a público nesta quarta-feira (06): o ativista político Carlos Gomes, ex-dirigente da Rede Sustentabilidade e candidato derrotado à Prefeitura de Rio Branco nas eleições de 2016, é acusado de espancar uma mulher trans após troca de ofensas em uma das barracas do Mercado do Bosque. Veja mais.

Rede estadual: aulas presenciais são reiniciadas em três escolas de Sena Madureira

Após quase dois anos de paralisação por conta da pandemia da Covid-19, as aulas presenciais foram retomadas em três escolas de Sena Madureira da rede estadual nesta semana. O Governo do Acre, por meio da Secretaria Estadual de Educação, faz a retomada de forma gradual para garantir uma maior segurança aos estudantes e aos profissionais. Saiba quais foram as escolas.

Cine Teatro Recreio Itinerante: projeto visita sete municípios do interior do Acre

O Cine Teatro Recreio inicia uma ação itinerante que leva cinema e outras artes para os municípios no interior do Acre. O projeto chamado “Cine Teatro Recreio AC Itinerante” é financiado pela Lei Aldir Blanc, através da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e visita os municípios de Assis Brasil, Brasileia e Xapuri entre os dias 7 a 9 de outubro e Porto Acre, Acrelândia e Senador Guiomard entre os dias 21 e 23 de outubro. Saiba mais.

Empresária cria réplica do Monte Sinai em Tarauacá: “Obra é de Deus, só fui privilegiada em conduzir”

O Monte Sinai, no Egito, é um simbolismo muito forte para as principais religiões do mundo. Segundo a Bíblia e a tradição judaica, foi lá que Moisés recebeu as Tábuas da Lei contendo os Dez Mandamentos que norteiam os princípios cristãos em todo o mundo. Leia na íntegra.

Índice de Confiança do Empresário cai após três altas; “Incerteza da reforma tributária”, diz Fecomércio/AC

A redução no Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), foi comentada pelo consultor da presidência do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Egídio Garó. Veja mais.