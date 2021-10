Empresária cria réplica do Monte Sinai em Tarauacá: “Obra é de Deus, só fui privilegiada em conduzir”

O Monte Sinai, no Egito, é um simbolismo muito forte para as principais religiões do mundo. Segundo a Bíblia e a tradição judaica, foi lá que Moisés recebeu as Tábuas da Lei contendo os Dez Mandamentos que norteiam os princípios cristãos em todo o mundo.

Foi no exercício da fé que a empresária Ivete Damasceno construiu uma réplica em Tarauacá. A reportagem do ContilNet visitou o local no último final de semana. Construído na propriedade de dona Ivete, na Estrada da Colonacre, o santuário foi originado a partir de uma revelação. Dona Ivete é católica, mas o Monte Sinai é para todos: “Para acolher os filhos de Deus porque a Obra é Dele só fui privilegiada em conduzir com muito AMOR”, diz.

Durante a visita guiada, ela nos contou que ela se questionava e perguntou a Deus: “O que eu posso fazer para evangelizar? como eu posso chegar até as pessoas sem tocá-las”. Foi aí, diz Ivete, que de repente, enquanto estava na internet, Deus lhe mostrou uma imagem do Monte Sinai. “Achei aquilo a coisa mais linda, e já comecei a pensar, pesquisar e pensei que queria visitá-lo, ao mesmo tempo pensei: e construir um aqui em Tarauacá? e já fiquei com esse sonho”

A partir deste momento que ela classifica como ‘toque de Deus’, a empresária pegou um cavalo e começou a percorrer sua propriedade e ao chegar no lugar em que hoje está o monte, ela diz que Deus tocou em seu coração que era ali “e Deus falou assim, para e dá uma Glória”.

Ivete explica que passados quatro dias da escolha do lugar, começou a pensar bastante em como faria aquilo de forma que se ‘perturbou’ a ponte de se questionar: “Será que estou fazendo pro meu ego ou estou fazendo para Deus? e pedi uma confirmação a ele”, conta.

Depois disso, ela foi novamente percorrer a área e tirou algumas fotos, ao chegar em casa, à noite, ela foi rever as imagens e teve uma surpresa. “Quando fui olhar as fotos, vi a que tirei no local e vi uma pedra desenhada em uma nuvem no céu”, conta emocionada dizendo que aquela nuvem era a resposta de Deus à sua dúvida e consagrou o dia 14 de julho de 2020 como o Dia da Confirmação e daí em diante ela disse que se dedicou ainda mais à construção pois “sabia que não estava mais em meu poder, e sim nas mãos Dele”.

A partir da confirmação tudo foi facilidade, inclusive encontrar as pedras necessárias para a construção das réplicas das Tábuas da Lei e depois de muita dedicação e trabalho, o local foi inaugurado dia 18 de Setembro 2021 com a presença de sete pastores de diferentes denominação e um padre e convidados

Antes de chegar ao Monte, os visitantes percorrem uma estrada de e passam por dez pedras, cada uma com um dos mandamento. Além de ser um lugar que pode elevar a espiritualidade, é um local que pode alavancar o turismo religioso em Tarauacá.

Com uma vista privilegiada e cercado da natureza, o local ainda passará por algumas obras, mas já está aberto para visitação 24 horas por dia, mas visitas guiadas podem ser agendadas pelo WhatsApp: 68 9945-7172.