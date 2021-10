Betty Faria: ‘Vivenciei todo tipo de assédio que uma pessoa bonita e gostosa pode passar’

Até segunda, acontece a mostra “Betty Faria — 80 anos”, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), do Rio. Vinte e cinco longas foram reunidos para homenagear a atriz carioca que completou, em maio, oito décadas de vida bem vivida e é uma das mais emblemáticas do cinema brasileiro. “Meu ego e minha vaidade estão aduladíssimos”, conta Betty, emoldurada pelo cabelo farto e prateado, em uma entrevista feita por chamada de vídeo. Porém, em paralelo às palavras de contentamento, ela ressalta a indignação que sente diante do tratamento que o governo Bolsonaro tem dado à sétima arte. “Nosso cinema está empacado, nossos técnicos maravilhosos, desempregados”, lamenta. “É importante esclarecer que toda obra de audiovisual paga uma porcentagem a um órgão governamental. São milhões destinados à realização de filmes brasileiros. Porém, esse dinheiro foi sequestrado. A mamata é de quem está pegando o nosso dinheiro.”

O Brasil que se revelou nos últimos dois anos despertou diversos questionamentos na atriz, mas não abalou o espírito livre e a personalidade destemida da menina nascida e criada em Copacabana que ingressou no carreira artística como bailarina. “Certa vez ouvi de um namorado: ‘É foda porque você é uma adolescente com experiência’”.

