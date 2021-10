Bruno De Luca passa mal em programa da Globo e pede ajuda às pressas: “Não via mais ar”

De fato, a expressão do ator chamou a atenção da apresentadora Fernanda Gentil e dos narradores da atração, Hortência e Everaldo Marques. “Jesus, Maria, José e o camelo. Olha a cara desse menino em alguns momentos do primeiro tempo’, disse Everaldo. Em seguida, Hortência concordou com o narrador esportivo. “Foi sensacional, nossa. Correram bastante. Olha a cara do Bruno. Tá morto”, pontuou.

Aliás, Fernanda Gentil também comentou sobre o estado de Bruno de Luca. “Brincou muito. Que criança que não brincava tanto que perdia o ar? Perdia o fôlego… O Bruno esqueceu um detalhe, que ele é adulto já”, comentou a apresentadora.

Logo depois foi a vez da produção da atração passar um depoimento do ator contando o que aconteceu com ele. “Cara, então, eu tenho asma desde criança e eu ando com bombinha no bolso pra tudo, sabe? Mas eu achei que não fosse precisar, porque há muito tempo que eu estou bem. Só que chegou uma hora ali que eu achei realmente que eu fosse, sei lá… Não via mais ar”, explicou o famoso.