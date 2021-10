Capim-santo: a planta medicinal que auxilia no tratamento de inflamações e possui propriedades anticancerígenas

Popularmente conhecido como capim-santo, capim limão ou erva-príncipe, é uma planta medicinal que possui um aroma semelhante ao limão e pode ser utilizado para ajudar no tratamento de diversas doenças, como melhora da digestão e alterações no estômago.

Também conhecido como capim-cidreira, capim-cheiroso, capim-cidrão, chá-de-estrada, capim-catinga ou citronela de Java, o Cymbopogon citratus é uma planta rica em terpenos, flavonoides e compostos fenólicos, gerando um efeito antioxidante.

Como benefícios, o capim-santo melhora a digestão e trata de alterações do estômago, possui ação anti-inflamatória e analgésica, tratando de dores de cabeça, musculares, dores de barriga, reumatismo e tensão muscular; protege a saúde do coração, auxilia no regulamento do colesterol e pressão arterial; diminui inchaços e alivia os sintomas da gripe.

