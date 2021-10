Casemiro, Kross e Modric: o trio indispensável para o Real Madrid

Carlo Ancelotti sabia que o jogo em Kiev era vital para ele e para o Real Madrid. Após três jogos sem vitória, o Real tinha que vencer o Shakhtar para ganhar uma injeção de ânimo e “espantar os fantasmas”.

Neste cenário, Ancelotti optou pelo velho conhecido meio-campo do clube. Em outras palavras, Casemiro, Kroos e Modric, o trio de primeira escolha e indiscutível nos últimos anos do time do Real Madrid que conquistou três títulos consecutivos da Liga dos Campeões.

Até então, antes do jogo de Kiev, Ancelotti não tinha conseguido reunir os três devido à lesão de Kroos. Mas no jogo contra o Shaktar, o trio mostrou que são indispensáveis nesta equipe do Real Madrid.

Com eles, o Real Madrid ganhou o controle de bola e a segurança defensiva. Eles perderam o poder ofensivo de Valverde ou Camavinga, mas diante do resultado final em Kiev, Ancelotti optou pelo controle de bola ao invés do potencial ofensivo.

Após a partida, o técnico do Real Madrid não hesitou em elogiar estes três jogadores. Ele começou falando sobre Kroos “ele tem um passe claro e belo, não tem medo de sair da pressão” e terminou se rendendo ao trio de meio-campo: “Eu não preciso falar sobre esses três jogadores que ganharam tudo o que pode ser ganho e que continuam a ter um grande compromisso com a equipe. Só tenho que aplaudi-los, e nada mais”.

Um trio consagrado como este, prova como o Real Madrid sabe trabalhar com os seus principais talentos, um mérito creditado também por Ancelotti, que sabe reconhecer o potencial e o bom momento de seus jogadores.

