Como usar vinagre de maçã no cabelo para deixar os fios incríveis; dicas que fazem milagres

O blog News do Cotidiano do Folha Go desta, quarta-feira, 20 de outubro, ensina porque o vinagre de maçã é excelente para o tratamento dos cabelos. Além disso, separamos dicas especiais e cuidados que devemos ter usando este ingrediente.

O vinagre de maçã é um produto incrível para os cabelos, assim como outros produtos na cozinha. Contudo, ele vem ganhando cada vez mais espaço nas misturinhas caseiras e deixando os fios renovados.

Uma amostra deste sucesso, e a quantidade de marcas que utilizaram o vinagre de maçã na sua composição. Por isso é importante sabermos como usar o vinagre de maçã nos fios. E porque ele é tão benéfico para os cabelos.

Em primeiro lugar saiba que ele é um produto que faz muito bem aos cabelos. Alguns fios como cacheados, crespos, loiros ou com processos químicos conseguem mais brilho e menos porosidade usando o vinagre de maçã.

Outros benefícios do vinagre de maçã no couro cabelo é para o tratamento da oleosidade. Ele auxilia também aqueles fios que têm as cutículas abertas e são mais vulneráveis. Como ele ajuda alinhando as cutículas, o processo de hidratação se mantém por mais tempo.

Além disso, nós podemos também obter resultados sabendo como usar vinagre de maçã. Veja algumas dicas que separamos para você aproveitar tudo que este produto tem para oferecer.