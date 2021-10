Concurso TCU 2021: FGV é contratada como banca organizadora

A Fundação Getulio Vargas foi oficializada nesta sexta-feira, 15, como a banca organizadora do novo concurso para o TCU (Tribunal de Contas da União).

A escolha da FGV já tinha sido adiantada por Folha Dirigida desde o último dia 7 de outubro.

O extrato de contratação da banca foi publicado no Diário Oficial da União. Com isso, o próximo passo é a definição do cronograma do concurso e a publicação do edital.

O novo concurso TCU foi autorizado em maio deste ano. No total, serão disponibilizadas 20 vagas imediatas mais cadastro de reserva para auditor federal de controle externo.

Serão 15 chances para ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência e quatro para negros. A carreira terá como requisito o ensino superior completo em qualquer área de formação.

A remuneração inicial é de R$18.557,55 para jornada de 40 horas por semana. A lotação dos aprovados será exclusivamente em Brasília, no Distrito Federal.

Logo após a autorização para o novo concurso, o tribunal formou uma comissão para prosseguir com os trâmites para publicação do edital. Como por exemplo, a escolha da banca organizadora.

Conforme apurado por Folha Dirigida, pelo menos três instituições enviaram propostas: Fundação Getulio Vargas (FGV), Cebraspe e Idecan.

A banca organizadora deverá receber as inscrições, viabilizar e aplicar as etapas do concurso TCU. Na última seleção, realizada em 2015, o Cebraspe foi o contratado para ficar a frente dos procedimentos.

Provas do concurso TCU devem ser em todas as capitais

Conforme o projeto básico do concurso TCU, ao qual a Folha Dirigida teve acesso, as provas serão aplicadas em todas as capitais brasileiras.

O documento funciona como um espelho para o edital e confirma vagas, cargo, salários, requisitos, etapas de seleção.

O concurso terá duas etapas: provas objetivas e discursivas, aplicadas em um único dia, em todas as capitais do país. Os classificados também serão submetidos ao Programa de Formação, realizado em Brasília DF com duração mínima de 120 horas.

A avaliação objetiva terá o valor de 200 pontos, sendo 100 de Conhecimentos Gerais e 100 de Conhecimentos Específicos.

Na prova discursiva, os concorrentes deverão responder a duas questões discursivas de Conhecimentos Gerais em até 20 linhas cada.

Além de uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos a ser respondida em até 20 linhas; e uma redação de peça de natureza técnica a ser elaborada em até 50 linhas.

De acordo com o projeto básico, será reprovado nas provas e eliminado do concurso quem se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

Obtiver nota inferior a 30 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Gerais;

Obtiver nota inferior a 30 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos;

Obtiver nota inferior a 60 pontos no conjunto das provas objetivas;

Obtiver nota inferior a 30 pontos no conjunto das provas discursivas.

A seleção terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. Durante esse período, o tribunal poderá convocar os aprovados entre as vagas imediatas e o cadastro de reserva.

As chamadas serão realizadas mediante a necessidade de novos auditores e orçamento disponível para as nomeações. Uma boa notícia é que o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2022 prevê 39 provimentos para o TCU.

Dessa maneira, o tribunal poderá fazer uso do cadastro de reserva e chamar dezenas de aprovados.

Último concurso TCU para auditor foi realizado em 2015

O último concurso para auditores federais de controle externo do Tribunal de Contas da União foi realizado em 2015. Ao todo, foram disponibilizadas 66 vagas imediatas.

Os concorrentes foram submetidos a provas objetivas e discursivas, com a organização do Cebraspe. Na primeira etapa, foram exigidas 200 questões, sendo elas de: Conhecimentos Gerais (100) e Específicos (100).

A prova de Conhecimentos Gerais teve disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Raciocínio Analítico, Matemática Financeira, Noções de Estatística, Controle Externo, Direito (Constitucional, Administrativo, Civil, Processual Civil, Penal), Auditoria Governamental e Análises de Informações.

Já o exame discursivo foi composto por duas questões de Conhecimentos Gerais, uma de Conhecimentos Específicos e uma peça de natureza técnica.

Os aprovados ainda passaram por um programa de formação, que é coordenado pelo Instituto Serzedello Corrêa. Essa etapa tem duração mínima de 120 horas.

