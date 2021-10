Conheça a nova campanha promovida pelos torcedores do São Paulo

A torcida são-paulina não está nada feliz com a atual situação da equipe, ainda mais agora que o clube está envolvido em algumas denúncias do Ministério Público do Estado de São Paulo. Com isso, os torcedores da equipe se mobilizaram nas redes sociais e iniciaram uma campanha com a hashtag #SeparaSãoPaulo.

O Ministério Público (MP) denunciou recentemente o ex-presidente do clube, Carlos Miguel Aidar, e vários outros membros que ocupam cargos na atual diretoria do time. Com isso, os torcedores estão questionando a forma como a escolha do presidente do clube é realizada.

Isso acontece porque são os sócios que escolhem os conselheiros, que posteriormente definem o próximo mandatário do time – e os torcedores apontam que muitos desses sócios não torcem pela equipe e só estão lá para usar as dependências do São Paulo.

Dessa forma, a torcida praticamente não tem nenhum poder de escolha. Portanto, os fãs da equipe têm pedido a separação do clube social do futebol. Com isso, os sócios poderiam continuar usando as dependências, mas sem interferir na gestão de futebol do clube, como a escolha do presidente.

Atualmente, o MP investiga três prováveis crimes: desvios de verba do escritório de advocacia de José Roberto Cortez, a contratação de Iago Maidana, que prejudicou os cofres do Tricolor, e comissões possivelmente ilegais no contrato com a fornecedora de material esportivo.

Mergulhando nos criptoativos e no setor dos palpites

Os times do futebol brasileiro vislumbraram um novo mercado, e pouco a pouco estão se associando ao segmento dos criptoativos. Após Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo, o São Paulo é o mais novo gigante do futebol nacional a revelar uma parceria para o lançamento de seu próprio fan token em associação com Socios.com.

De acordo com o Tricolor, a parceria deve durar cinco anos, indo até outubro de 2026, além disso, diferentemente do que ocorreu com as outras equipes brasileiras que também fecharam um acordo com a plataforma, a marca da Socios.com irá estampar a camisa da equipe paulista. Em comunicado, o presidente do clube, Julio Casares disse:

“É muito gratificante termos a Socios.com como nossos parceiros e, sem dúvida, é mais uma prova de que o nosso Tricolor é amplamente reconhecido como uma marca global. Além disso, a entrada do São Paulo em um universo em franca expansão é mais uma iniciativa que demonstra o protagonismo que queremos de volta ao clube que, passo a passo, vamos conseguir chegar lá”.

Em julho, o São Paulo fechou o maior patrocínio master da sua história com a Sportsbet.io, e ao que tudo indica, o contrato com a operadora deve durar até o final de 2024.

Um dos jogadores mais conhecidos da torcida Tricolor, Denilson, comemorou a parceria, e até mesmo participou de um vídeo que oficializou a sociedade.

“Da minha parte, posso dizer que a expectativa é a melhor possível. Eu já estou com o Sportsbet.io há três anos e conheço de perto a seriedade e a competência deles para lidar com o que vem pela frente. Para mim, será uma honra fazer essa ponte e jogar junto com a torcida que eu sempre gostei e que sempre me abraçou. Ajudar a trazer para o Tricolor o maior acordo de patrocínio máster da história do clube, junto a uma empresa que eu confio, e estou junto todo esse tempo, é gratificante. Eu posso garantir que vem muita coisa bacana por aí”, afirmou Denilson em vídeo.