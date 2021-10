Corpo é encontrado em cova rasa em Senador Guiomard; vítima teve casa invadida e foi agredida com golpes de ripa

O corpo de um homem identificado como Carlos Alexandre Ferreira de Oliveira, de 40 anos, foi encontrado em uma cova rasa, na tarde desta quarta-feira (20), no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Carlos teve a casa invadida durante na madrugada segunda-feira (18) e estava sendo agredido a golpes de ripa, quando vizinhos ouviram os gritos e pedidos de socorro e acionaram a Polícia Militar, que esteve no local e conseguiu apreender um menor em flagrante pelas agressões. Os comparsas conseguiram fugir.

Após receber atendimentos médicos e prestar depoimento na Delegacia de Senador Guiomard, Carlos foi orientado pela própria polícia a não retornar para a casa, pois ainda havia o risco dele ser morto.

Infelizmente, Carlos desobedeceu as orientações, voltou para para a própria residência e acabou morto com quatro tiros na cabeça, e teve o corpo enterrado em uma cova rasa.

Ainda segundo informações da polícia, uma denúncia anônima informou que três criminosos haviam executado o homem e que ele estaria enterrado em uma cova rasa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu encontrar o corpo da vítima.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

A motivação do crime seria um acerto de conta por causa de uma dívida que Carlos teria com traficantes do bairro onde morava. O caso será investigado pela Polícia Civil de Senador Guiomard.