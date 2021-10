Em menos de uma semana, mais um tremor de terra é registrado no Acre

Um terremoto de magnitude 4,2 na escala Richter atingiu o Peru e foi sentido no município de Jordão (AC) na noite da última segunda-feira (11). Esta já é a segunda vez, em menos de uma semana, que o estado sente tremores de terra.

LEIA: https://contilnetnoticias.com.br/2021/10/urgente-tremor-de-terra-e-sentido-em-varias-cidades-do-acre/

Segundo o Instituto de Serviço Geológico dos Estados Unidos, que faz o monitoramento de abalos sísmicos em todo o mundo, o horário em que foi registrado o tremor de terra foi às 23h34. A distância do município para o epicentro é de 84 quilômetros.

No último sábado (09), a intensidade do terremoto de magnitude 5,7 no oeste do Peru foi sentido por moradores de diversos municípios do Acre, incluindo Rio Branco.

Segundo a escala que mede tais eventos sísmicos, tremores que liberam energias entre 3,5 a 5,4 graus, muitas vezes têm consequências modestas (como a sensação de tremor) e pode até passar despercebido pelos moradores da região.

Em decorrência disto, não houveram registro de vítimas ou danos a patrimônios em nenhum dos tremores dos últimos dias.