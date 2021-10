Flamengo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações

O Rubro-negro carioca vai para o jogo pressionado após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil. Além disso, uma derrota pode significar o fim da linha para o time de Renato Portaluppi na busca pelo título nacional.

Já o Galo quer se aproveitar do momento ruim do adversário para vencer e se afastar ainda mais na liderança do Brasileirão. Veja as informações da partida:

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Flamengo: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Leo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Gabigol e Bruno Henrique. Técnico: Renato Portaluppi

Atlético–MG: Everson; Mariano, Nathan, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho; Hulk e Diego Costa. Técnico: Cuca

Data: sábado (30/10)

Horário: 19h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Transmissão: Premiere