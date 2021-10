Governo anuncia licença ambiental para aberturas de estradas em Feijó e Porto Walter

A cidade Porto Walter, localizado às margens do rio Juruá será o primeiro, dos quatro municípios isolados do Estado a sair dessa condição. O Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) concluiu o processo de licenciamento ambiental para abertura da estrada entre Porto Walter e Rodrigues Alves, um trecho de 83,7km. A boa notícia foi dada pelo governador em exercício Nicolau Júnior depois de reunião com o presidente do Imac, André Hassem, nesta terça-feira, 19, em Rio Branco.

Nicolau comemorou o que chamou de “grande passo” para tirar Porto Walter do isolamento. “O licenciamento ambiental é a maior burocracia a ser vencida para a abertura de uma estrada na Amazônia e o importante trabalho do Imac superou esse etapa. A estrada é uma antiga reivindicação, justamente porque vai acelerar o desenvolvimento daquela região; Essas vitórias são resultados da política de bem-estar social do governador Gladson Cameli”, observou.

O governador em exercício lembrou que sua mãe é natural de Porto Walter é sempre defendeu a ligação e abertura dessa estrada para tirar o povo do total isolamento.

No mesmo encontro André Hassem anunciou ainda a mesma licença para estrada que vai ligar Feijó a cidade de Envira, no Amazonas, um trecho de 56 km. O presidente do Instituto de Meio Ambiente enalteceu a parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que segundo ele, foi um órgão parceiro na conclusão do processo para homologação das duas licenças.