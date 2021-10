Hemobus: novo ônibus do Hemoacre, entregue nesta sexta, é um dos mais modernos do país

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) recebeu na manhã desta sexta-feira (1) a nova unidade móvel, o Hemobus, que foi entregue em uma cerimônia que aconteceu na Esplanada do Palácio Rio Branco, localizado no Centro da capital, às 9h.

De acordo com a gerente geral do Hemoacre, Josiane Amorim, o equipamento superou as expectativas da equipe. “A unidade móvel está adaptada com todas as tecnologias que o Hemoacre precisa, além de ser novo, existem apenas dois desses no Brasil, um em Maringá no Paraná e outro aqui no Acre”, diz.

A nova unidade móvel vai possibilitar atender todas as demandas e chegar em lugares mais distantes do que o antigo veículo chegava, pois o Centro estava com o mesmo ônibus há 22 anos, sendo que quando foi entregue ao Hemoacre já tinha 10 anos, portanto, estava com o funcionamento bem limitado.

A cerimônia de entrega do veículo contou com a participação do governador Gladson Cameli, da secretária estadual de Saúde, Paula Mariano, da secretária-adjunta da Sesacre, Muana Araújo, e do deputado federal Alan Rick Miranda (DEM), que viabilizou a Emenda Parlamentar para o novo ônibus, além de outras autoridades como vereadores.

Veja mais fotos da cerimônia de entrega: