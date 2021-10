Jovem morre em RBR ao usar celular conectado na tomada, Fórum de Bioeconomia e mais: destaques do ContilNet

Fique mais informado com as notícias que foram destaque nesta quarta-feira, 20, no Contilnet.

Acre registra maior queda do país no número de novas mortes por covid-19, diz consórcio

O Acre voltou a ficar ao status de queda no número de novas mortes por covid-19, de acordo com o consórcio brasileiro de veículos de imprensa. A redução de 150%, que é a variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás, foi a maior registrada entre todos os Estados. Saiba mais.

Jovem morre em Rio Branco ao usar celular conectado na tomada enquanto escutava música

Uma jovem de 28 anos morreu em Rio Branco nesta quarta-feira (20) ao usar um celular que estava sendo carregado. De acordo com informações da família, a jovem estava usando o fone de ouvido do celular enquanto o aparelho estava conectado a tomada de energia, quando o smartphone explodiu e ela recebeu uma descarga elétrica. Leia na íntegra.

No AC, idoso de 73 anos é condenado a 58 anos de prisão por estupro de três netas

A Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Cruzeiro do Sul condenou um homem de 73 anos a 58 anos e oito meses de prisão por estuprar três netas no interior do Acre. Os casos ocorreram entre os anos de 2015 a 2021 na Comunidade Triunfo, no município de Marechal Thaumaturgo. Leia mais.

Líder indígena do Acre critica Fórum de Bioeconomia: ‘Usam recursos da Amazônia sem medir limites’

A realização do Fórum Mundial de Bioeconomia, que se encerra nesta quinta-feira (21), em Belém, no Pará, não foi recebida com satisfação pelo líder indígena do povo Ashaninka do rio Amônia, em Marechal Taumaturgo, interior do Acre, Francisco Piyãko. Veja mais.

Desembargadora revela que eleições no Acre estiveram sob a mira de facções: “Ameaçaram explodir nossas urnas”

Durante visita à Aleac nesta quarta-feira (20), a desembargadora do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Regina Ferrari, revelou que, quando presidia o TRE/AC, as eleições de 2018 ocorreram em um dos momentos mais delicados do Acre em relação a atuação das facções criminosas no estado. Saiba mais.