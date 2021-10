Mega-Sena pode pagar R$ 26,5 milhões no sorteio de hoje; saiba como apostar

Um prêmio estimado em R$ 26,5 milhões vai ser sorteado pela Caixa hoje (23), em São Paulo, para a aposta que conseguir o feito de acertar as seis dezenas no concurso de número 2421 da Mega-Sena.

O sorteio anterior, realizado no dia 21 de outubro, acabou sem que ninguém fizesse a sena (02-03-32-35-48-57). Por essa razão, o valor da premiação acumulou e chegou ao valor estimado da edição atual.

Outras 49 apostas ganharam um prêmio de R$ 47.248,93 (cada) por terem completado a faixa da quina, ou seja, com cinco números acertados.

A quadra teve 3.678 apostas vencedoras, que levarão R$ 899,24.

Mega-Sena: Como participar do próximo sorteio?

Os apostadores podem fazer uma jogo de seis a 15 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou usando o site especial de loterias do banco. Todas as apostas registradas até uma hora antes do sorteio estão aptas a ganhar os prêmios em jogo.

Quanto custa fazer uma aposta na Mega-Sena?

Isso varia de acordo com a quantidade de números apostados. O jogo mínimo sai pelo valor de R$ 4,50, dando direito à escolha de seis dezenas entre 1 e 60. Caso queira apostar em mais um número, o valor sobe e vai parar R$ 31,50. No cenário mais alto, no limite de 15 números no volante, a aposta sai por R$ 22.522,50.

Quais foram os maiores prêmios dos concursos regulares da Mega-Sena?

• 2.150, 11/5/2019, 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 289,4 mi

• 2.237, 27/2/2020; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 211,6 mi

• 1.764, 25/11/2015; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 205,3 mi

• 1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197,4 mi

• 1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135,3 mi

• 2.161, 19/6/2019; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 124,2 mi

• 2.189, 18/9/2019: 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 120 mi

• 1.220, 6/10/2010; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 119,1 mi

• 1.575, 19/2/2014; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 111,5 mi

• 1.953, 29/7/2017; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 107,9 mi

• 2.015, 17/2/2018; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 104,5 mi

• 1.924, 26/4/2017, 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 101,5 mi

Qual é a chance de ganhar na Mega-Sena?

As chances variam de acordo com a quantidade de números apostados. Com a menor aposta (R$ 4,50), que tem seis números, a chance de cravar todas as dezenas e levar o prêmio máximo é de uma em 50.063.860. Com sete dezenas apostadas (R$ 31,50), a probabilidade cresce e passa a ser de uma em 7.151.980. A aposta máxima, de R$ 22,5 mil e 15 dezenas, tem uma chance em 10.003 de deixar seu jogador milionário.

E o bolão que tem nas lotéricas, como funciona?

São as próprias lotéricas credenciadas pela Caixa que organizam esses bolões, que são na verdade apostas em grupo com preço mínimo. No caso da Mega-Sena, esse valor fica estipulado em R$ 10. Cada participante deve entrar com uma cota mínima de R$ 5. Nesse tipo de jogo, pode ser cobrada uma taxa de serviço adicional de 35% do valor da cota. A Mega-Sena funciona com um bolão que vai de duas a 100 cotas, e em cada um é possível fazer dez apostas diferentes.