Menino vai a hospital com dor no estômago e médicos removem 16 escovas de dente e 1 prego de sete centímetros

Um caso no mínimo estranho tomou conta de diversos veículos de mídia e das redes sociais pelo mundo inteiro na última semana. Isso porque, um menino indiano acabou tendo que ser levado a um hospital após engolir diversos objetos e passar mal. O motivo foi explicado.

Harish Devi, de 14 anos, é morador de uma cidade no estado de Uttar Pradesh, na Índia. A família do adolescente procurou um médico holístico, e este lhes disse que o menino deveria comer os objetos se quisesse ser curado do hábito de ingerir terra. Os parentes confiaram na “prescrição” e permitiram o ato.

A família do adolescente acreditava que ele estava sendo possuído por um espírito e que ingerindo 16 escovas e um prego, iria ficar “curado” do problema. Mas, depois de comer os objetos, como lhe fora indicado, o rapaz começou a se sentir mal, tendo que ser levado a uma unidade de saúde local imediatamente.

Ao chegar no hospital, Devi precisou ser submetido a alguns exames que constataram a presença dos objetos estranhos dentro de seu estômago, o que foi uma grande surpresa para a equipe do hospital. O prego encontrado no menino tinha sete centímetros, de acordo com os portais de notícias que divulgaram o caso.

Devi foi atendido no Baba Raghav Das Medical College. Na unidade de saúde, o médico efetuou a retirada de todos os objetos do estômago do adolescente. Felizmente, o indiano começou a se recuperar depois do procedimento. Os médicos acreditam que ele ficará totalmente bem, agora que não tem mais nada de estranho em seu estômago.