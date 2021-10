Momento fofura! Casal de dentistas do AC, Rodrigo e Sabrina Ricciardi, encanta seguidores com clique da filha recém nascida

É big é big

A preparadora física Fabíola Santos completou mais um ciclo de vida! As comemorações aconteceram no final de semana no badalado Vila Rio.

Bodas

Ana Luiza Pratavieira foi surpreendida pelo marido Eduardo em comemoração aos 12 anos de casamento! Que romantismo!

Tiago Viana e Talita Marinho com os amigos Ronan e Patrícia Mendes na festa de um aninho da princesa Helena.

Estilo

Raquel Moreira vem fazendo muito sucesso com sua consultoria de cores, imagem, estilo e visagismo. Atualmente atuando em Brasília , na próxima semana estará na Capital para divulgar seu trabalho. Vale a pena conferir!

Parabéns, parabéns!

Ana Betânia Lima soprou a velinha na última quarta feira! Recebeu dos amigos e familiares os parabéns, muitos presentes e muitos abraços! Vivas!

Dia das Crianças

Os papais Rodrigo e Sabrina Ricciardi felizes da vida comemorando o primeiro Dia das Crianças ao lado da bonequinha Antonella! Muito amor envolvido.

Turistando

Os médicos Pedro Pascoal e Wanda Andrade escolheram Dubai para merecidas férias! Mais chique, impossível!

Níver

Quem também está de idade nova é Weruska Bezerra. As comemorações aconteceram em família.

Férias

Arrumando as malas para curtirem férias animadas em Gramado, Isabele Numes e seu lindo João Marcelo!

Níver Gael

Os papais Igor e Rosana Biancardi receberam amigos e parentes para celebrarem os seis anos do lindo Gael! Ao tema do personagem Sonic, a festa foi pura diversão.

Clicks da festa.