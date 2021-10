Noblat: O senhor rei mandou dizer que é pouco o auxílio de R$ 400

Ordem unida no PT. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não quer ver ninguém criticando o auxílio que Jair Bolsonaro quer dar aos brasileiros mais necessitados – de preferência àqueles do Nordeste dispostos a votar em Lula.

É dinheiro do povo, diz Lula, e ao povo deve voltar. Só que R$ 400 por mês é pouco, segundo ele. O PT deve pressionar por um auxílio de R$ 600 no mínimo e batalhar por isso no Congresso e em todas as tribunas disponíveis. Se mesmo assim Bolsonaro se beneficiar…

Paciência. Na opinião de Lula, o povão não entende essa história de teto de gastos e não está nem aí se ele for furado. O PT, anteontem, votou em massa na Câmara para aprovar a emenda que reduzia os poderes do Ministério Público. Ela acabou derrotada.