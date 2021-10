Policial é executado em fronteira entre Brasil e Paraguai

Para ver o vídeo CLIQUE AQUI.

Segundo informações da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, Hugo Ronaldo Acosta pertencia ao círculo do ex-deputado no Paraguai, Carlos Rubens Sanches Garcete, conhecido como ‘Chicaro’.

A cidade de Pedro Juan Caballero também foi palco de outras execuções na última semana. Na madrugada de sábado (9), quatro pessoas foram mortas enquanto saíam de uma casa noturna. Entre as vítimas, estava a filha do governador do estado de Amambay, no Paraguai. Seis brasileiros foram presos suspeitos de envolvimento no atentado e serão expulsos do país.

Foram mortos, na cidade de Pedro Juan, os paraguaios:

Haylee Carolina Acevedo Yunis, de 21 anos. Filha de Ronald Acevedo, governador de Amambay, no Paraguai, foi atingida por seis tiros.

Omar Vicente Álvarez Grance, de 32 anos. Conhecido como “Bebeto”, foi atingido por 31 tiros.

E também as brasileiras:

Kaline Reinoso de Oliveira, de 22 anos. Natural de Dourados, foi morta com 14 tiros e

Rhamye Jamilly Borges de Oliveira, de 18 anos, morta com 10 tiros.