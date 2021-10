Pré-candidato ao Governo, Jenilson Leite participa de encontro com lideranças rurais

Na manhã desta quarta-feira (27), o deputado estadual e pré-candidato ao Governo do Acre, Jenilson Leite (PSB), participou do Encontro Estadual de Líderes Sindical Rural, promovido pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Acre (FETACRE), para a discussão da conjuntura e os desafios para 2022.

O encontro, que aconteceu de forma virtual, contou com a participação de membros da direção da FETACRE, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais dos 22 municípios do Acre.

“Essa é mais uma oportunidade de conversar com quem ajuda a produzir e alimentar as cidades acreanas. Como parlamentar e médico, temos tido uma dedicação ao homem do campo. Eu vim da zona rural, nasci nas cabeceiras do Rio Murú, estudei, formei em técnico agrícola, e voltei para prestar serviços para o produtor rural. Atualmente, como deputado e médico, temos visitado muito os trabalhadores rurais, já andei em quase todos os rios acreanos, e tenho percebido a necessidade de termos governos que apoiem mais a agricultura familiar”, diz o pré-candidato à governo.

O presidente da FETACRE, Sergioni, popularmente conhecido como Cabeça, agradeceu a Jenilson pela participação no evento e disse que estava contente pelo Acre ter um pré-candidato a governo com a origem e o compromisso de Leite.

Ao final, alguns presidentes de sindicatos se queixaram da falta de política por parte do Estado voltada para o setor produtivo, incluindo demarcação de terras e expedição de títulos definitivos, fato que dificulta o acesso ao crédito