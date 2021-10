Renan deve propor indiciamento de Bolsonaro, filhos do presidente e mais 37 pessoas

Relator da CPI da Covid-19 no Senado, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) deverá propor o indiciamento de Jair Bolsonaro, de três filhos do presidente e de mais de 30 pessoas, por ao menos 16 crimes cometidos durante a pandemia. Os nomes foram apurados pelo Metrópoles com fontes próximas ao relator.

Além de Bolsonaro, devem ser indicados os filhos do presidente Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro; ao menos três atuais ministros do governo: Marcelo Queiroga (Saúde), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União) e Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência); e o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR).

Também estão na lista nomes como os ex-ministros Eduardo Pazuello, Osmar Terra e Ernesto Araújo; as deputadas federais Carla Zambelli (PSL-SP) e Bia Kicis (PSL-DF); a médica Nise Yamaguchi; e os empresários Luciano Hang, Carlos Wizard, Otávio Fakhoury e Francisco Maximiano, este último dono da empresa Precisa Medicamentos.

Esses nomes, no entanto, poderão mudar até 19 de outubro, data em que o relator prometeu tornar público o relatório final. Renan vai apresentar, provavelmente na próxima sexta-feira (15/10), uma versão preliminar do documento aos senadores do grupo majoritário da comissão, o chamado G7.

Crimes de Bolsonaro

O relator da CPI deverá sugerir o indiciamento de Bolsonaro por mais de 10 crimes. São eles:

Do Código Penal:

Epidemia com resultado de morte;

Infração de medida sanitária preventiva;

Charlatanismo;

Incitação ao crime;

Falsificação de documento particular;

Emprego irregular de verbas públicas;

Prevaricação.

Crimes de responsabilidade

Violação de direito social;

Incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo.

Outros

Genocídio de indígenas (Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956);

Crime contra a humanidade (do Tratado de Roma, Decreto nº4.388, de 2002).

Queiroga e filhos

Até agora, Renan pretende pedir o indiciamento de Queiroga por apenas um crime: epidemia culposa com resultado de morte.

Carlos e Eduardo Bolsonaro, por sua vez, devem ser acusados por incitação ao crime, enquanto Flávio deve ser indiciado por três crimes: advocacia administrativa, incitação ao crime e improbidade administrativa.

Veja a lista dos possíveis indiciados: