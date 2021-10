Site nacional aponta Jorge Viana como prioridade do PT no Norte e dá como certa disputa ao Senado

“Na região Norte, dois nomes são prioridade”. A nota é do Yahoo Notícias, um dos mais acessados sites de notícias no Brasil. De acordo com a publicação, os nomes são ninguém menos que senador Paulo Rocha, do Pará, e e o ex-senador Jorge Viana.

De acordo com o site, a disputa de Jorge pelo Senado é dada como certa. “O senador Paulo Rocha (PT) deve concorrer à reeleição no Pará, e o ex-senador Jorge Viana tentará voltar ao cargo no Acre após ter sido derrotado em 2018”, diz a reportagem, assinada pelos jornalistas José Matheus Santos e João Pedro Pitombo.

O material fala justamente sobre o fortalecimento dos presidenciáveis no Senado. Intitulado “Lula e Bolsonaro minimizam eleição a governos e miram bancadas fortes no Senado em 2022”, os jornalistas traçam um panorama no Brasil inteiro. Para acessar completo, clique aqui.